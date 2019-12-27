فيديو قديم لأمل عرفة مع والدها يخطف الأنظار.. شاهدوا كيف كانت ملامحها

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو قديماً جداً للفنانة السورية أمل عرفة.

وظهرت فيه أثناء استضافتها في برنامج تلفزيوني برفقة والدها الملحن الراحل سهيل عرفة. وطلب منها مقدم البرنامج الغناء لتقوم بهذا فوراً قبل أن يعلق مع الوالد على أدائها.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على تلك الحسابات وركزت معظم التعليقات على شكلها وعلى التغييرات التي طرأت عليه.

ومما كتبه المتابعون: “شكل طبيعي كلها أنوثة ونعومة” و”هلق عيونها كلها قوية” و”تشبه هزال كايا”.

ويشار إلى أن الفنانة أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها مقطعاً ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية “يا مسافر وحدك”. وأرفقته بالتعليق: “يا مسافر وحدك. رائعة محمد عبد الوهاب بصوت الفنانة أمل عرفة”. وحققت أكثر من 55 ألف مشاهدة.