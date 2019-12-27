“أكاديمية المظلة” الأكثر بحثاً على “نتفليكس” في 2019

متابعة بتجـــــــــرد: أجرى موقع “هاي سبيد انترنت” – متتبع البحث عبر الإنترنت – تصنيف بيانات العروض الأكثر بحثًا على منصة “نتفليكس” خلال عام 2019، وذلك عبر الاستناد إلى إحصائيات “غوغل تريندز”، وهي خدمة عامة على الويب تقدمها “غوغل” لإظهار إحصائيات مصطلحات بحث بعينها، وذلك عبر مناطق متفرقة حول العالم ولغات مختلفة.
كشفت المحركات عن قائمة تضم 11 عرضًا وفقًا لأعداد البحث، في مقدمتها سلسلة الأبطال الخارقين المعروفة بـ”أكاديمية المظلة”، التي طورها ستيف بلاكمان وجيريمي سلاتر لمصلحة “نتفليكس”.
جدير بالذكر أن المسلسل عرض في فبراير الماضي، وحظي بمشاهدة 45 مليون أسرة خلال الأسابيع الأربعة الأولى من العرض، علمًا بأنه الأكثر بحثًا عبر 15 ولاية، بينما لم يتسن لـ CNet الحصول على تعليق فوري من “نتفليكس”.
جاء مسلسل الكوميديا الدرامية “اورانج از ذا نيو بلاك” في المرتبة الثانية، وفقًا للترتيب، حيث استهدفت معظم كلمات البحث الحصول على مزيد من التفاصيل حول المسلسل- بما في ذلك “فرجينيا الغربية” و”ماين وميشيغان”- في 11 ولاية تقريبًا.
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