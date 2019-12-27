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متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي حفل افتتاح “مهرجان دبي للتسوق 25″، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الآلاف من محبّي الجسمي كانوا بانتظاره في الحفل، فرحّب بهم قائلاً: “أهلاً بكم جميعاً في دبي، اليوم نورتوا دبي، والإمارات تزدان بهذه الوجوه الطيبة، أهلاً وسهلاً بكم في دبي، أهلاً وسهلاً بكم في الإمارات”.
قدّم حسين الجسمي خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات ومنها “بحر الشوق”، “ستة الصبح”، “مهم جداً”، “اجا الليل”، “بشرة خير”، “تساوي الكل”، “الجبل” و”أنا الشاكي”.
ونشر “الجسمي” صوراً من الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “في الإمارات تلامس النجاح وتعيشه بكل حالاته الجميلة.. تجمعنا دبي دائماً في أروع المهرجانات.. وصنعتم بحضوركم الراقي وتفاعلكم أجمل عناوين النجاح مهرجان دبي للتسوق25″.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي يتألق بحضور الآلاف في حفل افتتاح “مهرجان دبي للتسوق 25” – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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