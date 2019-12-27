عزيزة جلال تفتتح “مسرح مرايا” في موسم هذا العام من “مهرجان شتاء طنطورة”

متابعة بتجـــــــــرد: انطلقت مساء الخميس الليلة الأولى من الفعاليات الموسيقية والفنية للنسخة الثانية من مهرجان شتاء طنطورة الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتسجّل عودة الفنانة الكبيرة “عزيزة جلال” للغناء بعد انقطاع دام قرابة الثلاثين عاماً.

فبعد انقطاع استمر قرابة الثلاثين عاماً عادت الفنانة “عزيزة جلال” لتفتتح “مسرح مرايا” في موسم هذا العام من “مهرجان شتاء طنطورة” الثقافي والتراثي، بمجموعة من الأغاني التي حفظتها الأجيال طوال ثلاثة عقود من الزمن في ليلة شرقية بامتياز.

وحول اختيارها مسرح مرايا لانطلاقتها الجديدة، تقول: “هنا في العلا لمست شيئاً مختلفاً عن بقية الأماكن التاريخية التي غنيت بها في السابق، فموقع مهرجان شتاء طنطورة وسط كل تلك الشواهد الضاربة في عمق التاريخ يجعل منه المكان الأنسب للانطلاق من جديد بألحان حفظتها الأجيال وخلدها التاريخ لعمالقة الفن الراحلين أمثال بليغ حمدي ومحمد الموجي ورياض السنباطي وسيد مكاوي”.

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وتنطلق فعاليات حفلات نهاية الأسبوع الفنية والموسيقية التي تحييها كوكبة من أبرز الفنانين العالميين، وتستمر طوال فترة مهرجان شتاء طنطورة، على “مسرح مرايا” الذي يعدّ أكبر مسرح مرايا على مستوى العالم ويمثل تحفة فنية معمارية حديثة بعد أن تم تحديثه وتطويره ليتسع لنحو 500 ضيف مع إضافة نظم صوتية مسرحية أوبرالية عالية الجودة.

كما يضم المهرجان العديد من الفاعليات المتنوعة الأخرى في الأسواق المحلية والحديقة الشتوية والمزارع والبلدة القديمة.