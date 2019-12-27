غادة عادل تكشف حقيقة علاقتها بطليقها.. ماذا قالت؟

متابعة بتجـــــــــرد: خلال لقائها مع برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر أثير إذاعة “نجوم إف إم”، ويذاع على “يوتيوب” كشفت الفنانة غادة عادل، عن طبيعة علاقتها بطليقها المخرج مجدي الهواري، بعد انفصلهما.
وقالت إن علاقتها بمجدي الهواي، حاليًا ممتازة، وأنهما في بداية الانفصال لم يتواصل أي منهما مع الآخر، وذلك لأن الأمر بطبيعة الحال جديد عليهما، إلا أنهما حاليًا تجمعهما صداقة قوية، معلقة: “خدنا وقت على ما عرفنا نبقى أصحاب، والعشرة متهونش على حد”.
وأشارت إلى أن مجدي الهواري، له فضل كبير عليها في مشوارها الفني، لأنها لم تكن تريد أن تتجه لذلك المجال، إلا أنه كان يشجعها دائمًا على الاستمرار فيه، وذلك لإيمانه بتمتعها بالموهبة التي تؤهلها للتمثيل.
يُذكر أن غادة عادل تصور حاليًا مشاهدها في الفيلم الكوميدي “الخطة العامية”، الذي تقوم ببطولته بجانب مجموعة من النجوم، منهم علي ربيع، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني.
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