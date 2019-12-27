كريم عبدالعزيز يكشف حقيقة خلافاته مع أحمد عز

متابعة بتجــــــــــرد: منذ أن أعلن النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز خوضهما بطولة فيلم مشترك باسم “كيرة والجن”، والشائعات حول خلافهما على ترتيب الأسماء تنتشر كانتشار النار في الهشيم.

وفي لقائه ببرنامج “عرب وود”، كشف كريم عن حقيقة الخلاف مع عز حول ترتيب الأسماء على أفيش الفيلم، والذي من المقرر أن يتم تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال كريم: “كل ما يقال عن هذا الموضوع عارٍ تماما عن الصحة وغير دقيق، وبالفعل لم يتحدث أحد عن فكرة الأسماء، سواء كنت أنا أو عز، ولن يحدث خلاف فى هذا الجانب”.

من ناحية أخرى، كشف كريم عن المهنة التي كان يتمنى أن يمتهنها إذا لم يدخل مجال التمثيل موضحاً أنه كان يرغب في أن يحترف مهنة الطيار.