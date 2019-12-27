قرار ملكي صارم بحق ميغان ماركل.. والسبب؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشف تقرير لموقع النسخة الفرنسية من مجلة GALA أن الأسرة المالكة في بريطانيا بدأت تشهد توجهاً نحو تغيير نمط عيش أفرادها بعد الانتقادات التي بدأت توجه إليها وخصوصاً بسبب البذخ الذي يظهره الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وذكر أن العام 2020 قد يشهد تحولاً كبيراً في هذا السياق، مشيراً إلى أن الأضواء تسلط تحديداً على دوقة ساسكس التي بلغ ثمن الملابس التي ارتدتها في العام 2019 أكثر من 290 ألف دولار.

وأضاف أنها ارتدت بعض الكنزات أكثر من مرة منعاً لجذب المزيد من الانتقادات. وتابع نقلاً عن موقع Le Nouvel Observateur أن الأمير تشارلز وهو وريث العرش الأول يعتزم جعل أفراد الأسرة الملكية أكثر فعالية وإنتاجية مع خفض مستوى الامتيازات الممنوحة لهم.