وفاة مغني الأوبرا الألماني بيتر شراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي مغني الأوبرا الألماني الشهير، بيتر شراير، عن عمر 84 عاما بعد تدهور حالته الصحية، وفق ما أعلنت عائلته الخميس.
ويعتبر شراير أحد أفضل مغني التينور في القرن الـ20 وأحد النجوم العالميين القلائل من ألمانيا الشرقية السابقة، وتوفي في مدينته درسدن (شرق).
وتوقف عن غناء الأوبرا في عام 2000 عندما كان يبلغ 65 عاما، معتبرا أنه أصبح في سن لا تتناسب مع دور الحبيب الشاب على خشبة المسرح، لكنه واصل إدارة أمسيات موسيقية لسنوات إلى أن ازدادت مشكلاته الصحية خصوصا الناتجة عن مرض السكري.
وقدم شراير عروضا في بعض أبرز دور الأوبرا في العالم خصوصا في برلين وفيينا وسالزبورج ونيويورك وميلانو.
وُلد بيتر شراير في 29 يوليو/تموز 1935 في بلدة جاورنيتز الصغيرة قرب درسدن في سن الـ8، وانضم إلى جوقة "كروتزكوار" الشهيرة.
وكان أول ظهور له في الأوبرا عام 1959 في دار الأوبرا بدرسدن وأدى دور السجين الأول في "فيديليو" لبيتهوفن.
ومنذ عام 1972 بدأ العمل أيضا كقائد أوركسترا، وقدم العرض الأخير له خلال حفلة عامة عام 2005 في براغ.
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