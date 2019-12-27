مايلي سايرس وكودي سيمبسون يضعان حدًا للإشاعات

بعد سلسلة من الاشاعات التي طالت انفصال مايلي سايرس عن حبيبها كودي سيمبسون في الفترة الأخيرة، يبدو ان العلاقة بين الثنائي قوية خاصة بعدما نشر الأخير صورة اثناء تناول الشاي مع مايلي في مزرعة الأخيرة في ولاية تينيسي.

وهذا أول عيد ميلاد يجمع كودي ومايلي بعد انفصال الأخيرة عن زوجها ليام همسووث في آب 2018 بعد ثمانية أشهر من زواجهما.

وكانت مايلي قد أثارت الشكوك حول انفصالها عن كودي بعدما نشرت بشكل مفاجىء عبر حسابها على إنستغرام أغنية ميلادية حزينة كتبتها قبل سنوات. وقالت: “كتبت هذه الأغنية قبل سنوات عندما كنت أشعر بأنني وحيدة لأنني لم أكن مع الشخص الذي أحبه. ورغم أن المنزل كان مليء بأفراد العائلة والأصدقاء إلا أنني شعرت حينها انني وحيدة”.

وكان كودي قد أصدر بياناً نفى فيه الاشاعات التي تتحدث عن خيانته لسايرس، وقال: “لا توجد حقيقة على الإطلاق لهذه القصة”.