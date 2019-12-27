شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد السعدنى يزور ملاهى ديزنى فى فرنسا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو كوميدى، أثار الفنان أحمد السعدنى اهتمام جمهوره أثناء تواجده فى ملاهى ديزنى بفرنسا، ويظهر فى الفيديو الفنان أحمد السعدنى أسفل إحدى الألعاب، بينما تتعالى صرخات، من بعض الشباب خلال ركوبهم، حيث علق قائلاً:"الوضع من تحت أحلى أكيد بكثير.. الشقلطة مرمته".

دائما ما يظهر ويشارك الفنان أحمد السعدنى جمهوره ببوستات تحمل خفة ظل وضحك والتى تظهر روحه الكوميدية كما أنه واحد من مشجعى النادى الأهلى، حيث غرد من خلال هاشتاج "أهلى فايلر محتاج يتبخر"، وذلك بعد أهداف النادى الأهلى في مرمى الاتحاد السكندرى ضمن الجولة العاشرة من الدورى المصرى لكرة القدم، قائلا لمتابعيه :"يا رجالة محتاجين ندشن الهاشتاج ده بقوة الله اكبر علينا (أهلى فايلر محتاج يتبخر)".



أحمد السعدنى

وانضم النجم أحمد السعدنى لأسرة مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يجسد السعدنى شخصية "الفلين" أمام بطل العمل، وفى سياق متصل، انتهى مهندس الديكور الخاص بمسلسل "الفتوة" من بناء ديكور حى الجمالية، داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وحددت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل 21 ديسمبر الجارى ليكون موعد انطلاق تصويره، وتجمع المشاهد الأولى بين كل من ياسر جلال ومى عمر ومحمود حافظ، والعمل مقرر عرضه فى رمضان المقبل.

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الفنان أحمد السعدنى

ويشارك فى بطولة العمل بجانب ياسر جلال ، كل من أحمدالسعدنى، رياض الخولي، مي عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ 100 عام بحى الجمالية.

يشار إلى أن أحمد السعدنى عرض له مؤخرآ مسلسل " شبرميه" وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته نجلاء بدر، ندى موسى، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، وأهرون، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.