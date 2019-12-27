شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تروج لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا" ببدلة رجالى وسيجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت النجمة هيفاء وهبي لفيلمها الجديد "أشباح اوروبا"، بطريقتها الخاصة، حيث أرتدت بدلة رجالى ممسكة بسيجارة فى يدها، بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق :"إنها تتذكر من كانت ... واللعبة تغيرت"، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.



هيفاء وهبي

والفيلم يشاركها بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، و قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

وعاد أبطال فيلم "أشباح أوروبا" إلى القاهرة بعد انتهائهم من تصوير المشاهد الخارجية فى دولة جورجيا على مدار أسبوع كامل التى جمعت بين هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة، حيث يتبقى عدد من المشاهد القليلة مقرر تصويرهم خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لإطلاق العمل فى دور العرض السينمائية خلال موسم اجازة منتصف العام الدراسى.

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

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من ناحية أخرى تتعاون هيفاء وهبي مع الشاعر عمرو المصري بـأغنيتين يتم طرحه في 2020، الأولى تحمل اسم " مش باضعف" ، والثانية بعنوان "نكدية"، و ويقدمها المصري بشكل جديد ومختلف عن اغانيها السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور هيفاء، كما أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

وهى ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها عمرو المصري مع هيفاء وهبي، حيث تعاونا من قبل في أغنية، من ضمنها أغنية "بحب الحياة"، من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هادى شرارة.