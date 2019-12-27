شكرا لقرائتكم خبر عن "هليلة" للديفا سميرة سعيد تحقق مليون مشاهدة منذ طرحها قبل أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيديو كليب النجمة سميرة سعيد الجديد "هليلة" مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع، عقب طرحه يوم السبت الماضى، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".

من ناحية أخرى، تتعاون سميرة مع نفس فريق، بأغنية أخرى بعنوان "إنسان آلى"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد، ويشار إلى أن آخر أعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" والتى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوى.

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يشار إلى أن آخر أعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" والتى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوى.

وسوف تشارك الفنانة سميرة سعيد، خلال الفترة المقبلة برفقه الفنان ملحم زين والفنان هانى شاكروالفنانة نجوى كرم، كأعضاء لجنة تحكيم برنامج the voice seniors. وذلك بعد انتهاءها من المشاركة كعضو لجنة تحكيم في برنامج ذا فويس الموسم الخامس الذي انتهت فعالياته منذ أيام وتم تتويج المتسابق التونسى مهدى عياشى باللقب من فريق راغب علامة وذلك بعد منافسة كبيرة حسمها تصويت الجمهور.

هذا وخضعت الفنانة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية كلها حيوية ونشاط، نشرت سميرة الصور بهذه أحدث إطلالاتها عبر حسابها على تويتر، حيث ارتدت بنطلون جلد أسود، وبلوزه كات لونها أصفر فوسفورى، وارتدت نظارة سوداء، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها الشبابية.