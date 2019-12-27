شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارديشيان تحتفل بعيد الميلاد مع أخواتها فى إطلالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، صورة جماعية لها مع أخواتها بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، وعلقت على الصورة قائلة "عيد ميلاد سعيد من أخواتي وأنا !"، وتقضى "كيم" عطلة عيد الميلاد برفقة بناتها نورث "6 أعوام" وساينت "4 أعوام" في منطقة "ساكس أفينو" فى ولاية نيويورك للاستمتاع بعطلة عيد الميلاد مع أسرتها.

وتعد عائلة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان من أشهر عائلات المشاهير فى العالم، والتى تتبع الصحافة تفاصيل حياتهم، وهو ما دفع ديلى ميل للبحث عن الهدايا التى قدمتها النجمة الأمريكية لأبنائها بمناسبة عيد الميلاد، حيث اتضح أن كيم وزوجها كانى ويست، مطرب البوب الشهير، قد أهديا ابنتهما الكبرى نورث واحدة من سترات مايكل جاكسون الشهيرة والتى حصلا عليها فى مزاد علنى وفقًا لـ "ديلى ميل".



كيم كارداشيان تحتفل بعيد الميلاد مع اخواتها

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وأهدت كيم وزوجها كانى السترة الشهيرة التى حظت بإعجاب الملايين حول العالم إلى ابنتهما الكبرى والمعروفة بأنها من كبار المعجبين بمايكل جاكسون.

وأوضحت كيم كاردشيان التى تبلغ ثروتها وزوجها 510 ملايين دولار، أنها فازت بالسترة فى مزاد علنى، وقدماها لابنتهما بمناسبة عيد الميلاد، وعملنا على الحصول عليه من أجل ابنتنا المعجبة بشدة بالأيقونة مايكل جاكسون.

وأضافت النجمة العالمية كيم كاردشيان لـ"ديلى ميل": قد تحتاج ابنتى الآن إلى رفع الأكمام إلى المنتصف تقريبا لكنها عندما تكبر سيكون ملكا لها ترتديه طوال حياتها، مؤكدة أن ابنتها ممتنة لوالديها بشدة بعد امتلاكها هذه القطعة الثمينة فى عيد الميلاد.