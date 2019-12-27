شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر" فى عيد ميلاد سمير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان الكبير سمير صبرى اليوم، الجمعة، بعيد ميلاده، الذى وهب حياته للفن منذ بدايته، حيث قدم خلال مسيرته الفنية العشرات من الأفلام والمسلسلات التى مازالت عالقة فى أذهان جمهوره ومحبيه، ورغم ذلك إلا أنه شارك فى الغناء من خلال عدة أغنيات، أبرزها "سكر حلوة الدنيا سكر" التى قدمها مع الفنانة الراحلة شادية، ونكشف خلال السطور التالية قصة هذه الأغنية التى يعرفها جميع الأجيال حتى وقتنا الحالى.





"سكر حلوة الدنيا سكر".. هى الكلمة التى لم يكن لسمير صبرى سوى ترديدها مع شادية، فى سياق الأغنية بالفيلم الشهير "نصف ساعة جواز"، وبدأت القصة عندما طلب المخرج فطين عبد الوهاب من سمير صبرى أن يرقص ضمن أحداث الفيلم مع الفنانة شادية، بهدف إثارة غيظ الفنان رشدى أباظة، وأن يذهب للاستوديو لمشاهدة والاستماع للموسيقى التى سيرقص عليها وكان يتواجد وقتها الملحن بليغ حمدى وفرقته الموسيقية.





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وبعد وصول سمير صبرى للاستوديو وأثناء استماعه إلى لحن الموسيقى جلس بعيداً على كرسى وأخذ يردد الأغنية بالإنجليزية "lovely"، وكانت الفنانة شادية حضرت للبروفة وجلست خلفه ولم يرها، فأعجبت بالجزئية التى غناها سمير صبرى بالإنجليزية، وطلبت من بليغ حمدى إضافتها كما هى، وأن يغنيها سمير بالإنجليزية، بينما هى تغنى بالعربية، ويكون غناء سمير فى شكل كوبليه.





ولم يصدق سمير صبرى ما سمعه بعدما طلبت شادية منه أن يشاركها الأغنية مناصفة، بل ويترجم كلمات الأغنية للإنجليزية، وحققت الأغنية نجاح كبير جدا رغم أنها كانت فى أصلها مجرد دندنة، وكانت السبب فى أن يشارك بطلة العمل أغنيتها لتكون علامة بارزة فى تاريخه وتتسبب فى نجوميته.





وتألق سمير صبرى فى التمثيل وقدم عددا كبيرا من الأفلام السينمائية التى تنوعت فيها أدواره بين الكوميديا والتراجيديا "البحث عن فضيحة، شنبو فى المصيدة، حكايتى مع الزمان، وبالوالدين إحسانا، التوت والنبوت، العيال الطيبين، الأخوة الأعداء.. وغيرها"، كما أنتج 22 فيلما سينمائيا أبرزها جحيم تحت الأرض، جحيم تحت الماء، دموع صاحبة الجلالة، إنذار بالقتلفى الصيف الحب جنون ومنزل العائلة المسمومة.