شكرا لقرائتكم خبر عن دراما 2019 على شاشات العالم.. أبناء مصر يتصدرون الصحف بمسلسل Mr. Robot والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الموسم الثالث من La Casa De Papel و Peaky Blinders الأكثر رواجا بين محبى وعشاق دراما العصابات والمافيا

لا تزال شاشات الفضائيات ومعها منصات البث جاذبة لاهتمام الملايين حول العالم، ذلك ما تثبته يوميات عام 2019 الذى يلملم أوراقه، استعدادا لتسليم الراية لعام جديد، يتسلم شاشات الدراما، ومعها شغف الملايين فى انتظار الجديد، خاصة أن عام 2019 شهد عرض عدد كبير من المسلسلات العالمية التى استطاعت أن تستحوذ على اهتمام كبير من المتابعين حول العالم.

من بين أكثر من حوالى 200 مسلسل، طرحوا على عدد كبير من القنوات ومنصات البث العالمية، استطاع عدد قليل من المسلسلات السيطرة على العام منذ بدايته، إلى نهايته.. وفى السطور التالية نرصد أهم 10 مسلسلات تم طرحهم على مدى العام الجارى 2019، قبل انطلاق عام 2020:

بدأ عام 2019، مع الموسم الثامن من المسلسل الأسطورى Game Of Thrones الذى طرح بداية من 14 إبريل الماضى، وتكون من 6 حلقات مختلفة، عرضت على مدى شهر والنصف.

وبالرغم من النجاح الكبير للعمل على مدار السبعة مواسم، إلا أن الموسم الخير اعتبره الجمهور الأسوأ، رغم حصول الممثل كيت هارينجتون على جائزة أفضل ممثل درامى عن دوره «جون سنو» فى جوائز جولدن جلوب التى ستقام فى 5 يناير من العام المقبل 2020.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة «HBO» الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية «أغنية الجليد والنار» للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

بعد ذلك جاء عرض مسلسل Ramy الذى يندرج تحت فئة الـ Stand Up Comedy، ويقوم ببطولة العمل مجموعة من الممثلين المصرين والأجانب، أبرزهم رامى يوسف بطل العمل، المصرى الأمريكى.

ويدور مسلسل Ramy، حول الطفل رامى يوسف، ولد بالولايات المتحدة لأبوين مصريين، وبالتالى يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية، كما أنه يرى أن السفر إلى القاهرة، مصر جزء من رحلته.

ومسلسل Ramy من بطولة رامى يوسف، محمد عامر، هيام عباس، ديف ميرهيج، ليث نقلى، مى كالاموى، ستيف واى، مولى جوردون، كارولين باسو، روزالين الباي، شادى الفونس، سلوى محمد على، سعيد عباسى.

كما عرض مسلسل Chernobyl الوثائقى فى 6 مايو الماضى، العمل الذى تركز على سرد حادثة تشيرنوبيل النووية فى 6 حلقات متتالية، وحصل على تقييمات كبيرة، بسبب سهولة سرد أحداثه، كما تم إدراج المسلسل ضمن المرشحين لبعض من جوائز جودن جلوب أيضا.

ويسرد المسلسل الجديد أحداثا كارثة تشيرنوبيل التى وقعت فى المفاعل رقم 4 فى محطة تشيرنوبيل الشهيرة فى شمال أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، فى الفترة بين 25-26 إبريل عام 1986، التى تسببت فى إزهاق أرواح الكثيرين، بسبب الإشعاعات النووية التى خلفت الانفجار.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من جاريد هاريس، ستيلان سكارسجارد، إميلى واتسون، بول ريتر، جيسى باكلي، أدريان رولينز، وكون أونيل.

ثم عرضت شبكة نيتفلكس الموسم الرابع من مسلسل الفانتازيا الشهير Lucifer، فى 8 من شهر مايو الماضى، وتكون من 10 حلقات، على أن يعرض الموسم الخامس والأخير فى 2020.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.

يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل، وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح «بارًا» صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.

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وانتظر الكثير من المتابعين عام 2019، ومعه عرض الموسم الثالث للمسلسل الإسبانى الأشهر La Casa De Papel، الذى حلقاته فى 19 يوليو الماضى، وحصل المسلسل على تقييمات عالية بسبب نسب مشاهدته المرتفعة.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول «البروفيسور» الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر وأحرف اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلس فإن إخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك «دالى»، لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل، بسبب ذكاء قائدهم الفائق «البروفيسور».

وجاء الموسم الثالث من مسلسل La Casa De Papel، فى 19 يوليو من العام الجارى 2019 الذى تم طرحه بعد عامين من الموسم الأول، وقد دار حول عودة الفريق من جديد، لتنفيذ مهمة جديدة لهم، وهو ما يتوافق أيضًا مع مهمتهم الجديدة المقررة فى الموسم التالى – الرابع – فى عام 2020.

جموع أخرى من المتابعين ترقبت الموسم الخامس لمسلسل العصابات Peaky Blinders الذى طرحت حلقاته الست بداية من 4 أكتوبر الماضى، على أن يطرح الموسم السادس العام المقبل 2020.

ونجح مسلسل الدراما والعصابات الشهير Peaky Blinders فى التغلب على عمالقة الدراما، وحصل على لقب المسلسل الأكثر شعبية فى تاريخ الدراما عبر موقع التقييمات الشهيرة IMDB.

مسلسل «بيكى بيلايندرز» من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.

وسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير تفاصيل من حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، التى تشهد أيضًا تورط «آل شيلبى» فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبى منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.

خلال العام أيضا، عرض الموسم الرابع من مسلسل Mr. Robot، بداية من يوم 6 أكتوبر الماضى، واستطاع المسلسل فى حصد الكثير من التقييمات العالية، وتفوق ببعض من الحلقات على الكثير من المسلسلات الأخرى.

ينتمى مسلسل Mr. Robot، لفئة الدراما والجريمة، وهو من إخراج المخرج الأمريكى المصرى الأصل سام إسماعيل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، رامى مالك، كريتسان سلاتر، بورتيا دوبلداى، كارلى شايكن، مارتن والستورم، ستيفان كورنيليسيت، مايكل كريستوفر، جراس جمر.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى حول مبرمج يدعى إيليوت يعانى من اضطراب فى السلوك يجعله يظن أن السبيل الوحيد الذى سيمكنه من التواصل مع الناس هو قرصنتهم بشكل دائم، فيستعمل قدراته ومهاراته كوسيلة لحماية الأشخاص الذين يهتم بهم، لكنه سيجد نفسه فى تقاطع طرق بين شركة الحماية الإلكترونية التى يعمل بها، والمؤسسات الخفية التى تسعى للإطاحة بالشركات الأمريكية.

ومع بداية أجواء الشتاء، تم عرض مسلسل Watchmen، الذى حاز على إعجاب الكثيرين من حول العالم، ووصلت تقييمات حلقاته إلى 100%، ويستند المسلسل على رواية DC للرسوم المتحركة، ومن تأليف دامون ليندلوف، وإخراج نيكول كاسيل، ويدور المسلسل فى إطار أكشن وإثارة.

مسلسل Watchmen من بطولة، ريجينا كينج، وجيريمى آيرونز، ودون جونسون، وتيم بليك نيلسون، ولويس جوسيت جونيور، وأديلايد كليمنس، وأندرو هاورد، وتوم ميسون، وفرانسيس فيشر، ويعقوب مينج ترينت، وسارة فيكرز، وديلان شومبينج، وليلى روز سميث.

ومن أهم العروض التى بدأت مع أول يوم من أيام نوفمبر، مسلسل See، للنجم العالمى جايسون موموا، المسلسل الذى يدور حول إيجاد طرق جديدة للتفاعل والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة، بعد أن أصيب العالم بحالة من العمى البصرى، ويواجهون تحديا جديدا عند ولادة توأم يستطيعون الرؤية.

ويقوم ببطولة المسلسل جنبا إلى جنب مع النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا - بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشى ماداكابى، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، والعمل تكون من 10 حلقات.

أما آخر أهم مسلسلات العام الجارى 2019، فكان الموسم السادس والأخير من مسلسل Vikings الذى بدء عرضه فى 4 ديسمبر الجارى.

مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها، مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.

ومن أهم أبطال المسلسل كاثرين وينيك، جوستاف سكارسجارد، جورجيا هيرست، أليكس هيج أندرسن، جينى جاك، جوردان باتريك سميث، ترافيس فيميل، كليف ستاندن.