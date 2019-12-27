شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تعلق بسيارتها فى أمطار لبنان.. وتعلق: بنغرق يا ناس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، لحالة الشوارع فى لبنان بعد تعرض البلاد لموجة أمطار غزيرة وثلوج منذ الثلاثاء الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وعرضت "سيرين" من سيارتها مشهد الشارع فى بيروت وهو غارق فى الأمطار وتوقف حركة المرور وخلال الفيديو قالت "هيك إحنا بنغرق فى لبنان.. هيك بنغرق يا ناس الله يستر"، ثم علقت: "وصلنا بخير وسلامة على بيتى بس الناس العلقانة على الطريق شى ببكى".

وكانت قد تعرضت لبنان منذ الثلاثاء لعاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وفق ما قالته هيئة الأرصاد الجوية اللبنانية، وبحسب المصادر نفسها، بلغت كمية الأمطار المتساقطة بسبب "العاصفة لولو" ما بين 70 ميليمترا شمال البلاد وأكثر من 130 ميلمترا جنوبها، وصاحب الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها الـ 1400متر.

الأمطار الغزيرة فى لبنان تسببت في الكثير من التشققات على بعض البنى التحتية كما نقلته فيديوهات شاركها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشروا صورا وفيديوهات انتقدوا فيها هشاشة البنى التحتية وبعض المنازل التي سقطت أسوارها بعد نحو 48 ساعة من الأمطار المتواصلة.

وذكرت مواقع محلية أن هناك عاصفة يطلق عليها "لولو" تضرب لبنان وتسببت في أضرار في بعض المناطق بالعاصمة بيروت، وفي بيروت انهار جزء من المقبرة اليهودية في منطقة السوديكو، وهي مقبرة تاريخية في المدينة، إذ أدى هطول الأمطار إلى سقوط الجدار الدي يحميها، وتهدم عدد من المقابر على جانب الطريق، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لانهيار المقبرة جراء الامطار الغزيرة والرياح، كما أدى ارتفاع الموجه في بيروت إلى انهيار جزء من الحواجز التي تفصل الكورنيش البحري عن الشاطئ.