شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يرد على اقتباس فكرة "الفلوس" من فيلم أجنبى: إحنا تعبانين فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النجم تامر حسنى على ما يثار حول اقتباس فكرة فيلمه الأخير "الفلوس" من فيلم أجنبى، مؤكدا أنها فكرته وقصته ويعمل عليها لسنوات عديدة، قائلا "الفيلم فيلمى أنا.. أنا اللى كاتب القصة وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى وإحنا تعبانين فيها بقالنا سنين".

وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والاعلامى يحيي حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

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وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من أول أمس الأربعاء من خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا "زينة"، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وكان تامر حسنى قد طرح الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو.