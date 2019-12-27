تراند اليوم : ممثلة شهيرة تكشف تفاصيل تورط "هيثم أحمد زكي" في جريمة قتل

قالت الفنانة المصرية عفاف شعيب، إنها تدخلت في قضية اتهام الممثل الراحل هيثم أحمد زكي بالقتل، بعد ارتكاب جريمتي قتل بسلاحه الشخصي الذي سرقه منه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وأضافت في تصريح إلى موقع "في الفن"، أن هيثم سرق منه المسدس الذي ورثه عن والده، والذي تم بيعه لبعض الأشخاص الذين ارتكبوا به عملية قتل، "ما وضع هيثم في وضع صعب لأن المسدس كان مسجلاً باسمه وقتها".

وأشارت إلى أن "هيثم كان شخصًا هادئًا ولا يحب المشاكل، ولذلك قرر بعد تداول اسمه بشكل سيء، الابتعاد لفترة عن الأضواء، حتى تنتهي هذه المشكلة".

وذكرت "شعيب" أن هذه الواقعة لم يكن يعلم بها أحد سواها، لافتة إلى أنها كانت حريصة على أن تكون بجانبه حتى انتهت المشكلة وتم القبض على المتهمين.

وكان الإعلامي المصري محمد الغيطي كشف أمس الأول سر عزوف الممثل الراحل عن الظهور الإعلامي عقب الأحداث التي شهدتها مصر خلال عام 2011، قائلاً إن ذلك جاء عقب التحقيق معه في واقعة ارتكاب جريمتي قتل بسلاح والده الممثل الراحل أحمد زكي بعد سرقته.

وقال الغيطي عبر برنامجه على فضائية "الحدث اليوم" - وفقًا لما نقله عن الفنانة عفاف شعيب – إن أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون مع "هيثم" سرق السلاح الخاص بوالده، إبان الاضطرابات التي شهدتها مصر عام 2011.

وأشار إلى أن السلاح الذي تمت سرقته تم بيعه لأشخاص في الصعيد، وارتكبت به جريمتي قتل، لافتًا إلى أن رخصة السلاح كانت باسم "هيثم" بعد وفاة والده.

وأوضح أن الشرطة أخذت في البحث عن "هيثم"، الذي توجه بدوره إلى الفنانة "عفاف شعيب"، وقال لها: "أنا هختفي عشان أنا مليش ذنب وأنا خايف"، وفق الغيطي.

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وذكر الغيطي، أن "شعيب" تدخلت في الموضوع، بعد القبض على سارق السلاح من منزل "هيثم" واعترافه بذلك، وتام تبرئة الممثل الراحل، لكن الواقعة كان له أثر كبير عليه، وكان أحد أسباب اختفائه عن الإعلام خلال بعض الفترات.

وقبل أيام، كشفت الممثلة المصرية، ناهد السباعي عن أن "هيثم"، ابتعد عن الأضواء بعد أداء مناسك الحج، ولم يكن يفضل الظهور في المهرجانات الفنية.

وأضافت في مقابلة إذاعية أن حياة "هيثم" لم تكن سهلة على الإطلاق وكانت غريبة جدًا، موضحة أن نمط حياته اختلف تمامًا خلال العامين الأخيرين قبل رحيله.

وأشارت إلى أنه ذهب لأداء مناسك الحج، واعتزل بعد ذلك، وأصبح كارهًا للظهور في المهرجانات الفنية، وغيرها من المناسبات.

وفسرت "السباعي" التعاطف والحب الذي حظي به الراحل، قائلة: "هيثم رزقه واسع في الآخرة"، موضحة أن هذا الرزق ظهر على هيئة أقرباء وأصدقاء وصدقات.

وتوفي "هيثم" في شقته في 6 نوفمبر الماضي، وهو ما أرجعه تقرير الطب الشرعي إلى منشطات يستخدمها في بناء العضلات.