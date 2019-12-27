تراند اليوم : شاهد| ارتباك "عزيزة جلال" في أول حفل غنائي بعد اعتزال دام 35 عامًا

أحيت المطربة المغربية عزيزة جلال، أمس، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، بالسعودية، هو الأول لها بعد اعتزالها الغناء قبل 35 عامًا.

وبدت "عزيزة" التي تخلت عن حجابها في كلمتها التي توجهت بها إلى الجمهور قبل الحفل الذي أقيم مسرح العلا، مرتبكة بعض الشيء، وأخذت في توجيه الشكر لمن ساندوها ودعموها في العودة إلى الغناء مجددًا، وخصت بالذكر ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، وكذا ملك المغرب، محمد السادس.

ووجهت رسالة للشباب الحضور، حثتهم فيها على ضرورة سماع الأغاني القديمة التي تتميز بالألحان الطويلة والإيقاع الهادئ، حيث قالت: "غنيت هذه الأغاني وأنا عمري 20 سنة".

وتابعت: " اللي في جيلي هيستمتع بها، لكن عايزين نقول للشباب اسمعونا عشان الماضي ما بيكون من غير حاضر ومستقبل، اسمعونا عشان نسمعكم".

وكانت المطربة المغربية تزوجت في عام 1985 برجل الأعمال السعودي الشيخ علي بن بطي الغامدي، واعتزلت الفن بعد رحلة فن قصيرة، وهي تقيم حاليًا في مدينة الطائف.

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وقطعت "جلال" غيابها الطويل في أغسطس 2018 عندما ظهرت خلال حفل أقامته سفارة المغرب بالسعودية بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش.

وكانت بداية ظهورها لأول مرة في إحياء حفل عيد جلوس الملك الحسن الثاني، والذي استحسن صوتها وأداءها في هذه السن المبكرة.

ونصحها بعض المسئولين عن الموسيقي والغناء المصريين الذين سمعوا عنها أثناء حفلات عبدالحليم حافظ بهذه المناسبة في المغرب وبعض النقاد والصحفيين بضرورة أن تسافر إلى القاهرة لتشق طريقها للغناء.

وقد بزغ نجمها خصوصًا في فترة الثمانينات، حيث لحن لها كبار الملحنين المصريين في ذلك الوقت. ومن أشهر أغنياتها "مستنياك"، و"هو الحب لعبة"، و"إلا أول ماتقابلنا".





