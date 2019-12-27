في هذا الموعد.. إيجيكون للأنمي والكوسبلاي في الجريك كامبس بدورته الـ 7

يستضيف الجريك كامبس مهرجان إيجيكون للأنمي والكوسبلاي بدورته الـ 7، يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يناير المقبل، على مسرح الجريك كامبس، بالتحرير.
ويبدأ إيجيكون في تمام الساعة الثانيةظهرًا، وتتراوح أسعار التذاكر بين 180 جنيهًا و 800 جنيهًا.
ومن المقرر أن يحيي إيجيكون حفلًا غنائيًا لأغاني الأنمي وسبيستون، بالإضافةإلى مسابقة الكوسبلاي.
يذكر أن إيجيكون أحيا سابقًا مسابقة لفن الكوسبلاي، حيث قدم المتسابقون عرضًا رائعًا لشخصياتهم التنركية للشخصيات الخيالية من الألعاب، وأفلام ومسلسلات الأنيمي الياباني، التي تلقت رواجًا كبيرًا من الحضور، بالإضافة إلى فقرة الفنانة نور خان الغنائية.
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