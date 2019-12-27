الأظافر الصناعية تضر بالطبيعية.. إليك ما يحدث لها!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 10:56 صباحاً - تميل كثير من النساء والفتيات للاستعانة بنوعية الأظافر الصناعية بغرض تزيين أياديهن في عديد المناسبات المختلفة، وهي الأظافر التي تصنع من مجموعة خامات متنوعة ولا يحتمل أن تتسبب في إلحاق أي أضرار بأظافر المرأة الطبيعية الصحية.

لكن خبراء تجميل نوهوا في السياق نفسه إلى أن الأظافر الصناعية ربما تتسبب في بعض الأحيان في إحداث بعض المشكلات التي من ضمنها الإصابة بأمراض معدية.

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ومن أشهر أنواع تلك الأظافر الصناعية تلك التي تصنع من خامتي الأكريليك والجِل، وحال أصيبت الأظافر الصناعية بتلف أو بالاتساق مع نمو الأظافر الطبيعية فيمكن أن تظهر فجوة بين الأظافر الصناعية والأخرى الطبيعية، كما يمكن أن توفر هذه الفجوة بيئة رطبة ودافئة يمكن أن تزدهر فيها أي من إصابات الأظافر.

وقد تحدث أيضا الإصابة في الأظافر أيضا إن كانت الأظافر الصناعية طويلة جدا أو جامدة، أو إذا تم التعامل معها بأدوات غير صحية، ومن الوارد أيضا الإصابة بحساسية من مكونات الأظافر الصناعية أو موادها اللاصقة، فيما تشمل علامات الإصابة التي تطال الأظافر مجموعة من الأعراض أبرزها حدوث احمرار، تورم وقيح.



وحال قررت تركيب تلك الأظافر الصناعية في صالون تجميل متخصص فعليك اتباع عدد من الخطوات للحد من تعرضك لأي من الأخطار التي سبق الحديث عنها، وهي التعامل مع الصالونات التي تعمل وفق ترخيص ساري المفعول والعمل أيضا مع فنيين معتمدين، بالإضافة إلى التأكد من قيام فني التركيب بتعقيم كافة الأدوات التي يعمل بها وغسله يديه فيما بين العملاء، وطلب مبرد أظافر جديد – أو يمكنك شراء واحد بنفسك – لأنه لا يمكن تعقيم مبردات الأظافر، وأخيرا زيارة الصالون كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بغية صيانة الأظافر باستمرار. وإذا أردت تركيب تلك الأظافر الصناعية في المنزل، فيتعين عليك اتباع بعض احتياطات السلامة كتركيبها في مكان جيد التهوية وحماية الجلد المحيط بمنطقة الأظافر من المواد الكيميائية التي تستخدم أثناء عملية التركيب. كما ينصح بإزالة الأظافر الصناعية والسماح للأظافر الطبيعية بأن تتعرض للهواء كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، وحال اشتبهتِ بوجود إصابة بالأظافر فيجب زيارة طبيب جلدية على الفور.