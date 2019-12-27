شاهدوا سيرين عبد النور كادت أن تتعرّض للغرق.. وتطمئن محبيها

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 10:56 صباحاً - كادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أن تتعرّض للغرق، أثناء عودتها مساء أمس الى منزلها، بسبب العاصفة “لولو” التي ضربت لبنان، وتسببت في سقوط أمطار غزيرة.
وطمأنت عبد النور متابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بأنها وصلت الى منزلها بخير وسلامة، ونشرت مقطع فيديو خلال تواجدها في الشارع، وعلّقت: “وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي”.
وأضافت عبد النور: “ولولو اسمها ؟؟؟ كان لازم يسموها طبوش ما ضل حداً فينا ما طبّش هو سيارتو”.
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