شاهدوا.. مقتل مصارع عالمي في مزرعة للخنازير

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 10:56 صباحاً - توفي الملاكم الكوبي جيندريس رودريغيز فالديز نتيجة طلق ناري أثناء مشاجرة حصلت معه في مزرعة للخنازير، كان يعمل فيها كمصدر دخل إضافي بذبح الحيوانات خلال فترة أعياد الميلاد.

ويشار الى أن الملاكم البالغ من العمر 30 عاما، خاض آخر نزال له في 21 كانون الاول الجاري في ميامي، وتعادل فيه مع خصمه الأميركي، درو دويل، وهو الأول له في مسيرته بعد انتصارين وسبع هزائم.



ونقل موقع “El Nuevo Herald” عن مدرب الملاكم المقتول، قوله: “خاض يوم السبت الماضي واحدا من أفضل نزالاته في مسيرته الاحترافية.

جندريس رودريغيز فالديز، الذي أطلقنا عليه اسم (El Velos – أي السريع)، أرقد بسلام. ما زلنا في حالة صدمة وننتظر التفاصيل. لقد خسرناه لأنه كان عزيزا علينا جميعا. التعازي الحارة لأقاربه”.