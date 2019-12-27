متابعة بتجــــــــرد: مفاجأة مميّزة كانت بانتظار فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لدى وصوله إلى حفله في ألمانيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي تحوّل إلى مهرجان كبير، حيث فاجأه الجمهور باستقبال عفوي مميّز.
وعلّق الحلاني عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي فكتب: “ما في أجمل من العيد مع الناس، المحبة بصدق، مهرجان من المحبة والفرح، ألف شكر للجالية العربية في ألمانيا على هذا الاستقبال والتفاعل وهذه المظاهرة من المحبة، ليلة من العمركل عيد وأنتم بألف خير”.
وفي التفاصيل حضر عاصي الى مدينة “كولون” الألمانية لإحياء حفل عيد الميلاد، فوجد جمهوراً عربياً من مختلف المهاجرين الذين حضروا من ولايات ومدن بعيدة، ومن بلدان أوروبية مجاورة. وإذ بالجمهور ينافس عاصي بالغناء، وغنّوا معه فرحاً، وله ترحيباً.
لم تكن حفلة “كولون” مجرد سهرة عادية، بل مهرجاناً إحتفل به الجمهور بفنان له شعبيته الواسعة، ليس بصوته وأغانيه وحضوره المسرحي، بل بأخلاقه وسلوكه الفني والإجتماعي والإنساني.
كل مرّة يصل فيها الفارس الى مدينة إغترابية، يجد الترحيب الكبير، فيحصد نجاحاً ويعود بأحلى الإنطباعات.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل عاصي الحلاني في ألمانيا يتحوّل إلى مهرجان من المحبة والفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.