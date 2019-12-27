حفل عاصي الحلاني في ألمانيا يتحوّل إلى مهرجان من المحبة والفرح

متابعة بتجــــــــرد: مفاجأة مميّزة كانت بانتظار فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لدى وصوله إلى حفله في ألمانيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي تحوّل إلى مهرجان كبير، حيث فاجأه الجمهور باستقبال عفوي مميّز.

وعلّق الحلاني عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي فكتب: “ما في أجمل من العيد مع الناس، المحبة بصدق، مهرجان من المحبة والفرح، ألف شكر للجالية العربية في ألمانيا على هذا الاستقبال والتفاعل وهذه المظاهرة من المحبة، ليلة من العمركل عيد وأنتم بألف خير”.

وفي التفاصيل حضر عاصي الى مدينة “كولون” الألمانية لإحياء حفل عيد الميلاد، فوجد جمهوراً عربياً من مختلف المهاجرين الذين حضروا من ولايات ومدن بعيدة، ومن بلدان أوروبية مجاورة. وإذ بالجمهور ينافس عاصي بالغناء، وغنّوا معه فرحاً، وله ترحيباً.

لم تكن حفلة “كولون” مجرد سهرة عادية، بل مهرجاناً إحتفل به الجمهور بفنان له شعبيته الواسعة، ليس بصوته وأغانيه وحضوره المسرحي، بل بأخلاقه وسلوكه الفني والإجتماعي والإنساني.

كل مرّة يصل فيها الفارس الى مدينة إغترابية، يجد الترحيب الكبير، فيحصد نجاحاً ويعود بأحلى الإنطباعات.