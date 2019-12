أول صورة كاملة لطفل هازال كايا

View this post on Instagram

Doğum ne zaman diye soranlara,dokuz ay boyunca “işte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz,18 kasım’a denk geliyo” dedim.Aynı gün italyan lisesi’nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı,yine soranlara “tabi ki ordayım” dedim ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi,tahmin etmeliydim.Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi.Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok.Hamileliğimi de böyle aniden,çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim.Neyse...Bu sürpriz sever arkadaş 18 kasım’da böyle katıldı hayatımıza.Aşkımız çok büyük şimdi tarif etmem mümkün değil,yazarken gözlerim doluyor.Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş...Gelelim varlıklarına şükrettiğim yol arkadaşlarıma...Hamileliğim ve doğum sakin,huzurlu ve keyifle geçtiyse yegane sebebi doktorumuz Rıza Madazlı...Hakkını ödemem mümkün değil,canım Rıza bey 💕 Arzucuğum @ebearzuculha ve Gözdeciğim @bebegiminyolarkadasi siz olmasanız ne yapardık hiçbir fikrim yok.İyi ki varsınız 💕🌸 Doğuma 1 saat kala aramama rağmen,ertesi güne planladığımızın ötesinde bir oda hazırlayan @aanehos şahanesiniz!!!Doğum günlerimiz ve düğünümüzden sonra oğlumuzun doğumunda da vazgeçemediğimiz,en sevdiğimiz @cutiecakeco birlikte nice kutlamalara! Her zaman telefonun ucunda,konu ne olursa olsun,sen düşünme ben hallediyorum diyenim,Suzim @sznsumeli iyi ki 💕 Yaşadığımız bu rüyayı ölümsüzleştirirken bizimle birlikte ağlayıp gülen,sevgiyle bakan gözlerini sevdiklerim @gozdekumru ve @cetman ne kadar teşekkür etsem az.Hepinizi çok seviyorum 🌸💕