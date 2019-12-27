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متابعة بتجــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للنجم التركي بطل مسلسل “حب للإيجار” باريش أرديتش خلال حضوره مناسبة عائلية.
وبدا فيها برفقة أفراد من أسرته إلى جانب حبيبته الكاتبة جوبسي أوزاي. وتبين أنها التقطت خلال الاحتفال بيوم زفاف ابن عمه.
ويشار إلى أن النجم عرف في العالم العربي بشخصية عمر في المسلسل الذي جمعه والفنانة إلتشين سانغو.
وانتشرت أثناء تصويره الكثير من الأخبار المثيرة للجدل ومنها أن النجم طلب الإذن من أوزاي ليتمكن من تقبيل شريكته في العمل.
وأشارت تقارير الصحافة التركية حينها إلى أن علاقتهما تأثرت إلى حد كبير بالمشاهد الرومنسية التي تضمنها المسلسل. وأضافت أن هذا دفع الكاتبة إلى التدخل في السيناريو وإدخال بعض التعديلات عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر صور باريش أرديتش في مناسبة خاصة تشعل المواقع.. شاهدوه مع حبيبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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