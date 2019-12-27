عاصي الحلاني.. عندما تحول الحفل الى مهرجان

علّق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عبر موقعه على “تويتر” فكتب: “ما فيأجمل من العيد مع الناس، المحبة بصدق، مهرجان من المحبة والفرح، ألف شكر للجاليةالعربية في ألمانيا على هذا الاستقبال والتفاعل وهذه المظاهرة من المحبة، ليلة من العمركل عيد وأنتم بألف خير”.

جاءت هذه التغريدة، بعد مفاجأة استقبال عفوي لاقاه في الحفل الذي تحوّل الى مهرجان كبير.

فقد حضر عاصي الى مدينة “كولون” الألمانية لإحياء حفل عيد الميلاد، فوجد جمهوراً عربياً من مختلف المهاجرين الذين حضروا من ولايات ومدن بعيدة، ومن بلدان أوروبية مجاورة. وإذ بالجمهور ينافس عاصي بالغناء، وغنّوا معه فرحاً، وله ترحيباً. لم تكن حفلة “كولون” مجرد سهرة عادية، بل مهرجاناً إحتفل به الجمهور بفنان له شعبيته الواسعة، ليس بصوته وأغانيه وحضوره المسرحي، بل بأخلاقه وسلوكه الفني والإجتماعي والإنساني.

كل مرّة يصل فيها الفارس الى مدينة إغترابية، يجد الترحيب الكبير، فيحصد نجاحاً ويعود بأحلى الإنطباعات.