هند سداسي تشعل تُغضب السيدات وتُسعد الرجال برأيها عن تعدد الزوجات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة هند سداسي، ملكة جمال المغرب السابقة، غضب السيدات على السوشال ميديا، بتصريح حول قبولها تعدد الزوجات عند الرجال، مؤكدة أنها ليست لديها أي مشكلة في أن تكون الزوجة الثانية لأن الشرع حلل للرجل 4 زوجات.

وأضافت سداسي خلال استضافتها على برنامج صدى الملاعب للإعلامي مصطفى الأغا أنها لو رفضت ذلك ستكون ضد شرع الله.

وأبدى الأغا استغرابه من وجهة نظر سداسي وطالبها بأن تكرر ذلك أمام الكاميرا فما كان من الأخيرة إلا أن ضحكت ورددت قائلة: "ما عندي مشكلة أبدا اتزوج واحد متزوج ويكون أنا الدلوعة".

وأثار حديث الفنانة المغربية دهشة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة السيدات اللاتي أبدين استغرابهن من جرأتها وبساطة الأمور لديها لدرجة ضحكها بشكل هستيري وهي تقول ذلك.

فقالت لها إحدى المعلقات في استغراب: "‏‎‎وفاطسة ضحك على ايش!! بس كان مفروض يسألها ترضي تكون الأولى ويتزوج عليها زوجها ثانية تكون هي الدلوعة".

فيما ردت عليها أخرى قائلة: ‏‎‎تتكلم عن التعدد وكأنه فرض اذا كان شرع الله ما اباح التعدد إلا في حالات مشروطة وهي للأرملة والمطلقة اللي عندها أطفال والهدف من دمج اليتيم في المجتمع لكثرة اليتامى أيام الحروب والجهاد وهذه اسمها حالة خاصة اما في الزواج عموماً فالله قالها بنص صريح فواحدة.

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وأضافت معلقة ثالثة قائلة: ‏‎‎‎هذا هو بس ما بتصرح اوي كدا لو جاها من جنسيات تانية تطرده ولا تقبل به.

على الجانب الآخر أعجب الرجال بحديث سداسي فقال أحدهم مبديا سعادته: ‏‎‎ونعم بك فهمي خواتنا في الله أن الأمر طبيعي وما يحتاج زعل او مشاكل. فيما وصفها آخر قائلا: يا زين الفاهمة.

وانتهت ملكة جمال المغرب المطربة هند سداسى، قبل أيام من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عاهدت نفسى" من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم تسجيلها بأحد الاستديوهات في دبي، وتتعاون فيها مع المنتج فهد زاهد الذي اختار هند لما تمتلكه من صوت قوي ونجاح كبير في الفترة الأخيرة.

يذكر أن هند سداسي توجت في عام 2016 ملكة جمال المغرب العربي بعد منافسة بينها وبين عدد من الحسناوات من كل تونس، الجزائر، المغرب، وذلك في حفل أقيم بفندق فينيسيا بيروت.