شكرا لقرائتكم خبر عن إيد شيران يبتعد عن الـsocial media فى 2020 وهيقضيها سفر وقراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي إيد شيران أن يأخذ فترة راحة قصيرة خلال عام 2020 لم يعلن عن مدتها، بعيد عن الـsocial media وذلك ليتفرغ لحياته الشخصية، واستعدادًا منه لرؤية العالم بشكل آخر جديد بعيد عن الشكل النمطى والروتيني الذى قد يجعله مصابًا بالملل، وهو الخبر الذي أعلنه إيد شيران البالغ من العمر (28 عامًا) عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 32,2 مليون شخص وتداولته الكثير من المواقع الفنية ومن أبرزها "جاست جيرد" و"فرانس تي في إنفو".

أكد المغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار البريطاني إيد شيران مغني "Shape of You" أنه سيبتعد تمامًا عن الـsocial media وهي ليست المرة الأولي التي يبتعد فيها إيد شيران عن وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمتلك خطة لقضاء وقته والاستمتاع به.

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وكشف النجم الشهير عن أنه سيقضي وقته في السفر والقراءة والعثور على مواضيع جديدة للكتابة، ووعد محبيه ومعجبيه بالعودة في الوقت المناسب بعدد من الأعمال الغنائية.

يذكر أن كان المغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار إيد شيران البالغ من العمر 28 عامًا استطاع أن يحقق نجاحا مذهلا بين أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم، حيث حقق نجاحًا دوليًا متزايد منذ عام 2011، ولكن أغنية " Shape of You " من ألبوم Divide الذي صدر عام 2017 كانت خطوة مذهلة بالنسبة لإيد شيران حيث تضاعف نجاحه بشكل ملحوظ و شهرته حول العالم، وأصبحت موسيقاه يعشقها الجميع من مختلف الأعمار.