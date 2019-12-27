شكرا لقرائتكم خبر عن "يا 19 بلاش حمرقة.. وحياة أبوكى إمشى".. هكذا ودع الفنان صلاح عبد الله 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الفنان القدير صلاح عبد الله العام الحالى 2019 بطريقة كوميدية، حيث نشر صورة له مصممة عن طريق الفوتوشوب، يظهر من خلالها بزى بابا نويل، قائلاً: "ههه بقولها كل سنة من كام سنة ههه ودا أكبر دليل ياطيبين.. إن العيب مش فى السنين"، وكتب "يا 19 بلاش حمرقة .. وحياة أبوكى إمشى بقى .. هو إنتى اللى بتغلسى .. ولا العشرين مزمزقة".



صلاح عبد الله

وكان قد انضم الفنان صلاح عبد الله لفيلم "الخطة العامية" مع الفنان على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل، حيث وقع الأيام الماضية ليشارك فى بطولة العمل، ويظهرعبد الله بشخصية كوميدية بشكل مختلف وجديد بخلاف ما قدمه من قبل.

وخلال أحداث الفيلم يحاول على ربيع ومحمد عبد الرحمن سرقة بنك، حيث يظهرا بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، ويتضمن الفيلم على جرعة من الضحك تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها خلال الفترة الماضية.

فيلم "الخطة العامية" بطولة على ربيع محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، وأخرون، إخراج معتز التونى.

كما شارك صلاح عبد الله كضيف شرف فى فيلم "ًلص بغداد" مع محمد إمام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن أمينة خليل وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى والمقرر طرحه فى السينمات خلال شهر يناير المقبل.

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وأعرب الفنان صلاح عبد الله مؤخرا عن سعادته بمشاركته فى فيلم "صندوق الدنيا"، الذى يتم تصويره حالياً، وقام بتصوير معظم المشاهد التى جمعته بالفنانة رانيا يوسف، مشيرا إلى أنها تجربة مميزة عن باقى الأدوات التى قدمها من قبل.

وأضاف الفنان صلاح عبد الله، فى تصريحات صحفية، أنه فى البداية وافق على الدور بعد قراءة السيناريو، لثقته فى المخرج والمؤلف عماد البهات الذى يثق فى اختياراته.

ورفض عبد الله الإفصاح عن تفاصيل دوره الذى يتوقع نجاحه لأنه اجتماعى ويواكب فئات المجتمع، بالإضافة للاختيار المميز لفريق العمل وأشاد بدور الفنانة رانيا يوسف وأكد أنها فنانة فوق الوصف ومتميزة فى عملها.

فيلم "صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضى، أحمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات.