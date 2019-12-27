شاهدوا.. مقتل مغني راب كندي في هجوم مسلح ليلة عيد الميلاد

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 09:53 صباحاً - أدى هجوم بالأسلحة النارية في ولاية اونتاريو ليلة الثلاثاء في 24 كانون الأول وهي ليلة عيد الميلاد إلى مقتل مغني الراب الكندي بيفلي عن عمر يناهز الـ24 عامًا وفق ما أعلنت شرطة مدينة دورهام.

وقد أصدرت الشرطة بيانًا صحفيًا أعلنت فيه وفاة مغني الراب الكندي بيفلي واسمه الحقيقي ​جاكوار ستيوارت​ وذلك بعد تلقيه عدة أعيرة نارية في هجوم ناري مسلح شنته جهة مجهولة الهوية على ولاية أنتاريو الكندية، وأن الشرطة قد تلقت بلاغًا من سكان المكان عن سماع دوي اعيرة نارية فتوجهت على الفور لمكان الحادث، وفق ما أفادت صحيفة “فوكس نيوز” الأميريكية.

وأكدت الشرطة أنه تم الإعلان عن وفاة بيفلي داخل مسرح الأحداث حيث توفي على الفور، وقام أفراد من الشرطة ووحدة القتل الجنائي بالسيطرة على المكان وإغلاقه كمسرح للجريمة من أجل جمع المزيد من الأدلة الجنائية الموجودة في مكان الحادث ولمعرفة تفاصيل أكثر عن طبيعة الهجوم الذي أودى بحياه مغني الراب الشاب.

إشارة إلى أن مغني الراب الكندي بيفلي كان بيفلي، كان فنانًا صاعدًا في موسيقى الهيب هوب حيث كان يحاول بناء اسمه كفنان مستقل يتمتع بسمعة طيبة وأغاني مميزة، إشتهر في بداية عام 2018 بعد إصدار أغنيته الشهيرة No Light Bag في شهر أيلول وبعدها أصدر اغنية Made in Austria والتي حققت صدى واسعاً منذ صدورها في شهر سبتمبر لعام 2019.

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