شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما قاله أحمد عز فى ختام عرض مسرحية "علاء الدين" بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى النجم الفنان أحمد عز سعادته البالغة بوقوفه لأول مرة على خشبة المسرح في الرياض بعرض "علاء الدين" الذي يقوم ببطولته ونخبة من النجوم، حيث قام في ختام العرض الأول للمسرحية مساء أمس على مسرح الأميرة نورة: "هذه ليلتي الأولي على المسرح وهذا بالنسبة لي حدث كبير أن يكون أول عرض مسرحي لي هنا بالرياض ومع هؤلاء الأساتذة المتميزين، وأشكركم جداً على الاستقبال والحضور، ووجودي معكم اليوم".. مضيفاً:"يارب نكون عملنا حاجة أسعدتكم، وهذا العرض لم يكن ليخرج بهذا المستوي لولا المجموعة التي عملت معهم وكل الشكر للمخرج مجدي الهواري.



احمد عز فى عرض علاء الدين

ومن جانبه عبر المخرج والمنتج مجدي الهواري عن شكره لهيئة الترفيه السعودية على الفرصة الجميلة للالتقاء بالجمهور السعودي لأكثر من مرة، كما وجه شكره وتقديره لكافة العاملين بالمسرحية وعلى رأسهم الممثلين والجيش الكبير من مبدعي كايرو شو في الكواليس الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لكي يخرج العرض بهذا المستوى، موضحا انه جاري العمل علي تطوير كافة التفاصيل التقنية التي يزخر بها العرض.



احمد عز وتارا عماد

وشهد العرض الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام اسماعيل "الوزير جعفر" وسامي مغاوري "السلطان"، اسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة علي رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور احمد عز وتارا عماد علي البساط السحري في كافة اًرجاء المسرح وأعلى الجمهور.

وتستعد أسرة المسرحية للعودة الى القاهرة مرة أخرى والالتزام بارتباطاتهم الفنية حيث ينتظر أحمد عز نصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه العارف" مع أحمد فهمى ومحمود حميدى ومصطفى خاطر وإخراج احمد علاء إضافة إلى تحضيره مسلسل جديد مع شركة سينرجى من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.



احمد عز وتارا عماد من عرض علاء الدين

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اسلام ابراهيم



سامى مغاورى



عرض علاء الدين فى السعودية



محمد ثروت