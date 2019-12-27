شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. تامر حسنى ورامى جمال يقدمان "ديو غنائى" خلال حفلهما بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجمان تامر حسني ورامي جمال لإحياء حفل غنائي كبير يجمعهما مساء اليوم الجمعة في منطقة التجمع الخامس، حيث يقدم المطربان مجموعة من أفضل أغانيهما، لاسيما أن ذلك الحفل يعد ختاماً لعام 2019، كما من المقرر أن يشهد الحفل "ديو" غنائى بينهما، كما انتهى القائمون على الحفل من التجهيزات الأخيرة للمسرح فضلا عن الالعاب النارية، وغيرها.

وكان تامرحسنى ورامى جمال قد أجريا البروفة الأخيرة على مسرح الحفل، المقرر انطلاقه فى الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وسط حضور عدد كبير من جمهور النجمين.

ومن المنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "بعيش، 100 وش، عيش بشوقك، كفاياك اعذار، حلو المكان، بينما يقدم رامي جمال من أشهر أغانيه "أوعديني، جيتلك، مش كفاية وغيرهم.

يذكر أن تامر حسني احتفل مؤخرا بالعرض الخاص لأحدث أفلامه "الفلوس" الذي بدأ العرض الرسمي له بالسينمات أمس الأربعاء، محققاً مليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه، والفيلم من ة وهو بطولة زينة وخالد الصاوي وآخرون، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من أول أمس الأربعاء من خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت البرومو الثانى والرسمى للعمل يوم الأحد الماضى بعدما طرحت البرومو الأول منذ عدة أشهر، كما طرح تامر حسنى الأغنية الدعائية للفيلم يوم الخميس الماضى بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو‪ .