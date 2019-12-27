شكرا لقرائتكم خبر عن فى 41 يوما.. فيلم السيارات Ford v Ferrari يحقق إيرادات 194 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل فيلم Ford v Ferrari مسيرته الناجحة، حيث وصلت إيراداته إلى 193 مليونًا و637 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه في 15 نوفمبر الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 102 مليون و565 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و91 مليونًا و71 ألف دولار أمريكى من دور العرض المختلفة حول العالم، ويذكر أنه استطاع فيلم Ford v Ferrari تخطى ميزانيته، وذلك بعد أسبوعين، التي وصلت إلى 97 مليون دولار أمريكى.

وفي سياق متصل نجح فيلم Ford v Ferrari في حصد تقييمات إيجابية مرتفعة للفيلم بنسبة 91%، عبر موقع rotten tomatoes، وهو من إنتاج شركة Fox، وكان قد حقق فيلم Ford v Ferrari تحقيق 31 مليونا و474 ألف دولار في أول عطلة أسبوع افتتاحية، حيث طرح في 3528 دار عرض أمريكية.

ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسيطرعلى السباق.

فيلم Ford v Ferrari من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ويشارك فى بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.