ميساء مغربي تراهن على النجوم الجدد في فيلم "أكشن ٣٢١"

كشفت الممثلة والمنتجة ميساء مغربي عن ملامح الدور الذي تجسده في فيلم 321Action، وفي مقابلة مع الإعلامي إيلي نخلة وبرنامج "The Insider بالعربي"، قالت ميساء مغربي إنها تجسد شخصية "سمر"، المرأة العملية جدا، التي تحب الفن وتؤمن بأنه رسالة وصناعة، لا مجرد ربح وشهرة، لكنها لم تحدد إن كانت "سمر" ممثلة أم منتجة.

يضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين، بعضهم يقف أمام الكاميرا لأول مرة، وهو ما لم يكن سهلا أبدا، كما أوضحت ميساء مغربي، ومخرج الفيلم شادي الرملي، الذي ذكر أن الفيلم ينقل كواليس صناعة الأفلام، بما تنطوي عليه من صعوبات ولحظات جميلة، ومن هنا صعوبة إخراجه، نظرا لتواجد فريقي تصوير في الموقع، أحدهما يصور الآخر، ويشارك في بطولة فيلم 321Action الوجه الجديد هنا، ومن مشاهير مواقع التواصل "دايلر"، والممثلين راكان عبد الواحد، راكان أبو خالد، وماجد مطرب، كما يوجد أيضا دور لبرنامج "The Insider بالعربي" في أحداث الفيلم.

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