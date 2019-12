“Orange” أفضل أغنية لعام 2019 بقائمة Spin

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عانى العالم من أزماتٍ متتالية خلال العقد الماضي المزعج بمآسيه. وبينها الحرائق الضخمة في غابة الأمازون في العام 2019، وتآكلت النظم الاقتصادية، ومرت بلاد عدة بأزماتٍ حكومية وثورات شعبية. فانعكست الأمور على وجه الأغنيات، من حيث الأسلوب والمضمون. بحيث تنوّع المضمون بين الهوية الوطنية والأزمات والحب والعلاقات بين الأجيال والثورات والتشاؤم والفقر والتفاؤل في مواجهة الموت وغيرها من المواضيع.

فيما يلي قائمة بأفضل أغاني لعام 2019 بترتيبٍ عكسي بحسب قائمة موقع Spin:

10. فونتين دي سي

"الأولاد في أرض أفضل" “Boys in the Better Land”

بعد سنوات من الاستماع إلى مغنيي الروك البريطانيين والإيرلنديين بلكناتهم القاسية، يبدو منعشاً الاستماع لمغنّي Fontaines DC Grian Chetten وهو يطلق العنان لإحساسه بينما ينشر كلماته الشعرية المتجردة، ويضيف أسلوبًا حديثًا للغناء. فيتحدث إلى الراحل مارك إ. سميث إلى الفرقة بعد انتهاء الفرقة. أغنية "Boys in the Better Land" هي الأغنية الأكثر جاذبية للفرقة لعام 2019 من Dogrel الألبوم الذي يتكون من لا شيء سوى المؤثرات السمعية. لكنه مثير للإعجاب بتقديمه نموذجاً لهارب مع وجه الخطيئة وقلب مثل رواية جيمس جويس" دون أن يفوته أي إيقاع.

9. كاشير كوون و تي جايx6

"الثنائي الديناميكي" “Dynamic Duo”

"Dynamic Duo" هو أفضل عمل كوميدي حول العلاقة بين ​​الأصدقاء لهذا العام. ويدخل Teejayx6 الشاعر على الشبكة الحريرية المظلمة بأشرطة الهوس لمدة أربع دقائق مع صديقه كاشير كوون. عبر مشاهد تكسير بطاقات الائتمان، وسرقة الفتيات، و تصوير جريمة قتل ونقلها عبر "إنستغرام". إضافة للاستمتاع بضحاياه طوال الوقت. حتى شرطي مول ريك روس الأكثر غرابةً يمكنه أن يقدّر التفاعل التقني الذي يبني خطوط المواجهة السخيفة. "Ridin" في حزمة Scat / أنت في تاج فيكتوريا "رائع للغاية. ولكن النقطة المهمة هي عندما يتفاخر كاشير ، "لقد طلبت فقط iPhone ،" يجيب Teejay ، "باسم من" ، ويجيب Kasher ، "ابن أخي ليل". لا تفكر في ذلك.

8. جوان شيلي

The Fading(التلاشي)

أولاً ، "The Fading" هي أغنية عن نهاية العلاقة. ثم، إنها أغنية عن نهاية العالم. خلال كل انهيار ، تكون نصيحة جوان شيللي الغامضة هي نفسها: "عندما تنهار / بيب ، دعنا نحاول / أن نرى الجمال في كل الخبو “When it breaks down / Babe, let’s try / To see the beauty in all the fading.”". إنها مشاعر مألوفة ، عميقة حديثًا بعمق صور شيللي التي تحمل الصراحة في تقييماتها، وتعطي الجمال بصوتها. "أنا أعترف ، لقد أحببت ذلك "I confess, I liked it," ، تغني بعد أن شاهدت نهرًا يمر عبر ضفافه - وهي استعارة للتطهير الشخصي، أو تصوير حرفي للخراب البيئي، أو كليهما.

كما في أي وقت مضى، تقوم شيللي بموازنة وجهة نظرها المعاصرة الفريدة مع جذورها في موسيقى الآبالاش العامية، مع غيتار صوتي مخرم ذو إصبع موسيقي ولحن مألوف مثل سماء الخريف. تشير الآية الأخيرة من "The Fading" إلى حالتها الأصلية "Old Kentucky " كمثالية وسط نهاية العالم: "هذا هو المكان الذي سأكون فيه عندما يرتفع البحر / يمسك أصدقائي الأعزاء ويشرب الخمر.“That’s where I’ll be when the seas rise / Holding my dear friends and drinking wine.” "وفي الجانب المشرق، هي تعلم جيدا كيف يمكن أن يشتد الظلام

7. بيلي إيليش

"شاب سيء" “Bad Guy”

هل يمكنك أن تتصوّر خطوط الغناء لنجمة بالغة من العمر 17 عامًا مثل "سأكون حيوانك" و "قد تغوي نوع والدك" قبل عصر البث؟I’ll be your animal” and “might seduce your dad type”

لقد خرجت بيلي إيليش عن مسار التسويق المتعب لنجوم البوب بتأثيرها على أتباعها من الجيل Z، الذين يقدرون أصالة über alles ويفهمون أن المراهقة لم تتحقق بدقة بين دورات الألبوم.

وتجسد أغنية "Bad Guy" التي تحث على التفكير في إيليش مثالاً على التوتر الداكن الذي يكمن في صميم جاذبيتها المتناقضةً مع صور الركبتين المرتقبتين والأنف الدامي مع ذكر طفولي من "الأم" و "أصابع القدم". “mommy” and “tippy toes.” فيما تُركِّز على الشعور بالذنب للاستماع، بينما يصبح كل شيء الآن متاحاً على الراديو

6. DaBaby

"SUGE"

يحذّر دا بايبي في "Suge" من ضبابية المواقف وعشوائيتها ويبرز موهبة أكبر وجاذبية أكثر من مغني الراب الذين سبقوه بعقود.

ولقد أظهر عبر هذه الأغنية أنه لا يزال هناك مجال لشعيرة الغناء لمدة ميل في الدقيقة والاهتمام البسيط بالحرفية، مع نوع من الطاقة التي يسعى إليها النجوم طيلة حياتهم.

في فيلم "Suge" ، يُقدِّم مغني الراب تحية إلى الساحل الغربي مع إيقاع فوري يذكرنا بمنطقة الخليج. ويقول بنصه "تحدث" يا خجول ، أنا أميل إلى ذلك / أصبحت مثل اثنين وثلاثين ألفًا في أحد جيوبي ، “Talkin’ my shit, I’ma pop that / Got like thirty-two thousand in one of my pockets,” ثم يتدفق بأدائه دون عناء مع الجوقة في لحظات أداء بين إشعال للنار وإخمادها. إن هذا العمل يعطي المثال الساطع على ما جعل من DaBaby شخصية جذابة في مناخ موسيقى الراب اليوم ، بحيث يمزج بين الإنتاج المعاصر وكتابة الأغاني المتقنة مع البراعة اللفظية الخالدة.

5. شارون فان اتن

"سبعة عشر" “Seventeen”

في أغنية "أذكرني غداً" "Seventeen"، تجنبت شارون فان إيتن مؤلفاتها السابقة التي شاهدناها في السنوات القليلة الماضية. حيث أنها أضافت بهذا العمل صفة الممثلة والكاتبة الكوميدية ​​الناشئة إلى سيرتها الذاتية. ,يظهر بوضوع أنها تستكشف وسائل جديدة وتتطور كفنانة، بالتزامن مع التطور المنطقي لصوتها. فترمي اللعنة لزميلها في حقبة "نفق الحب" من ولاية نيو جيرسي لتنطلق بنمط الموجة الجديدة والإيماءة الواضحة.

4. Solange

"بينز" “Binz”

إنه ألبوم عن أساطير الراب الجنوبي الفاضل، عن الفخامة والترفيه، وعن فائدة تلك الأساطير وفعل التخيّل. هذه الأغاني هي بمثابة الأحلام. لذا فإن صور Solange حساسة ومقطعة - جلد بني، سكر بني ، أوراق بنية، غروب ، ريح. وهي مجموعة متخيلات بفيلم "Binz" التي تُشكِّل أفضل أغنية فردية من نوع LP، مع أفضل خط لباس للسمنة في العام الماضي، أنثويًا. فبين سرقة البياضات من جناح رئاسي، وقيادة سيارة رولز رويس الملونة، إلى غروب الشمس، وارتداء أسنان سان لوران الذهبية. إنها تفتح آياتها الأولى بعد أغنية "أريد فقط. “I just wanna.” لتؤكد على أهمية التخيلات وروعتها.



3. Vampire Weekend

"قاعة الانسجام" “Harmony Hall”

انطلق ألبوم Vampire Weekend في يناير الماضي ولمع بإطلاق "120 دقيقة من القيثارات في قاعة هارموني" وضعت الحلقات المعقدة والمريحة والمنومة بشكل غريب.بين ارتفاع وسقوط .

ثم جاءت نسخة الألبوم من "Harmony Hall" ذات موسيقى البوب ​​الكلاسيكية الفورية بمفاتيحها اللامعة بأداء الجوقة اللطيفة رغم كلامها الذي يؤديه كوينيج ، وهو يطير فوق رأسه في أسلوبه المعتاد في مانهاتن. من خلال موجات الجيتار المتفوقة، ويقول: "اعتقدت أنني كنت خاليًا من كل هذا السؤال" / لكن في كل مرة تنتهي فيها المشكلة ، تبدأ مشكلة أخرى "، “I thought that I was free from all that questionin’ / But every time a problem ends, another one begins ويمكن القول بأن "Harmony Hall" ترسم الفرق بين النسيان الوجودي والإحساس بالوجود.



2. روزاليا

"Millionària"

من بين المسارات الستة المذهلة التي أصدرتها روزاليا هذا العام، انتشرت بشكلٍ مُلفِت أغنية "المليونيرة" التي تتحدث فيها عن حلمٍ خالص حول الثروة. لتقدم من خلالها تحديثاً حول الفلامنكو المذهل الذي أتقنته في El Mal Querer، لتقدمه الآن مع الفهود في الحديقة والأناقة في المرآب. ولا تخشى أن تطلق عبارة "رجل المال اللعين!"“fucking money man!”وهي اللغة غير الرسمية للرأسمالية في جميع أنحاء العالم.

إنه في الحقيقة يأتي في الأساس مجرد تحذير. مثله مثل بعض أناشيد الطموح التي يتم إطلاقها كحجة ضد الفكرة الرأسمالية، وليس لصالحها. كمن يطلب من الله التحرر من المال". عبر الإضاءة على الطرق الملوثة بلحنٍ جميل فيما يأخذنا إلى عالم الطمع والإعجاب باليخوت والساعات والمجوهرات. لكن بحلول الوقت. لكنها تصل إلى الخلاصة بأن "مليونيرة" ترسم التناقض التام حين تقول "اللعنة عليك/ fuck you” للقوى الاقتصادية الموجودة في كاتالونيا وخارجها.



اللص الكبير1. Big Thief

“Orange”



عبر ألبومين رائعين في عام 2019 ، كتب أدريان لينكر وبيج ثيف أغانٍ كبيرة مثل الكون وصغيرة مثل المسافة بين جسدين متشابكين. وهما في "Orange" يرسمان تلك الامتدادات ليصلا في منتصف U.F.O.F. مثل المقاصة في وسط الغابة العميقة. يسقط النثر الطيفي للفرقة، ليبرز فقط غيتار لينكر الصوتي ونبرة الشجاعة الهادئة حين يصرخ: "الكذب ، الأكاذيب ، الأكاذيب / الأكاذيب في عينيها" “Lies, lies, lies / Lies in her eyes,”.

الجوقة تردد هذه العبارات بدون مرارة فيما تصف حالة خيانة، ليبدو الكلام وكأنه يتعامل مع موضوع آخر لا يمكن التغلب عليه. وهو لغز يكمن في نظر شخص آخر. بينما لا تُقدّم الكلمات أية إجابات، لكنها تنقل عبر الانطباعات مزيجاً يشبه الحلم بين الوضوح والارتباك فيقول: "يمكنني سماع جسدها، وتحسس الدموع كأنهار في ذراعها ،" القمر يسقط مثل الماء من كتفها" “I can hear her flesh, crying little rivers in her forearm,” “The moon drips like water from her shoulder.” إنه تأثير الذوبان في الحدود بين الناس والأشياء التي تتبخر في لحظة من النشوة الرهيبة التي لا يتبقى منها سوى وميض مشرق والبصيرة التي ستبقى إلى الأبد على طرف اللسان.

إنها في الواقع تصوير للجنس والموت وعشوائية اللقاء البشري وفوضى الطبيعة، حيث يبرز السعي من خلال "Orange" لتأطير التسمية على ما لا يمكن تذليله باسم محدد". إنها مهمة مستحيلة، لكن فرقة Big Thief اقتربت من إنجازها أكثر من أي شخص آخر هذا العام.