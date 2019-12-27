شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يعود لإخراج الكليبات مع محمد رمضان فى "رايحين نسهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المخرج محمد سامى، إلى إخراج الكليبات من جديد بعد سنوات من الغياب، حيث انتهى من تصوير كليب" رايحين نسهر" مع النجم محمد رمضان والمقرر طرحه يوم 1 يناير المقبل على موقع يوتيوب، حيث يحضر سامى ورمضان لمفاجأة كبيرة للجمهور فى الكليب سواء من ناحية الفكرة أو الصورة والديكورات، خاصة وأن سامى يعد من أبرز مخرجى الكليبات فى الوطن العربى فى السنوات الماضية بعدما أخرج العديد من الكليبات مع كبار النجوم مثل تامر حسنى وشيرين عبد الوهاب وهيفاء وهبى وغيرهم.



محمد رمضان من كليب رايجين نسهر

وفى سياق متصل يستأنف المخرج محمد سامى تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان بعد انتهاء اجازة الكريسماس، ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



محمد سامى ومحمد رمضان

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ويسجل كليب "رايحين نسهر" التعاون الرابع بين محمد سامى ومحمد رمضان بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" فى عام 2016 وحقق نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته روجينا وفردوس عبد الحميد ومى عمر ونسرين أمين وياسمين صبرى، وفيلم "جواب اعتقال" الذى طرح فى دور العرض عام 2017 وشارك فى بطولته دينا الشربيى واياد نصار وسيد رجب وصبرى فواز وأحمد راتب وميدو عادل، اضافة إلى تعاونهما الحالى فى مسلسل "البرنس".



المخرج محمد سامى

يذكر أن محمد سامى يعمل على التحضير لفيلم جديد بعنوان "العمل صفر" بطولة أكرم حسنى وتأليف أيمن وتار ولم يتم تحديد موعد بدء تصويره، حيت يأتى تعاون الثنائى بعد توقف مشروعهما "الأوضة الضلمة الصغيرة" الذى تم التحضير له فترة والتعاقد مع الأبطال المشاركين فى البطولة قبل توقفه والغائه نهائياً.