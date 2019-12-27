شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى+ تكشف عن موعد عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد Diary of a Future President والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ديزنى+ عن بدء عرض مسلسلها الجديد Diary of a Future President، في 17 يناير من العام المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وسيقوم ببطولة المسلسل جينا رودريجيز، وتيس روميرو، كانت السلسلة تحمل عنوان Diary of a Female President، وللإعلان عن الخبر، قامت الشبكة بـ طرح بوستر ترويجى للعمل، وظهر في البوستر، أربعة من أبطال العمل.



Diary of a Future President

وتدور سلسلة ديزنى الجديدة Diary of a Future President، حول إيلينا الكوبية الأمريكية البالغة من العمر 12 عامًا، في فترات التخبط، حيث الصعود والهبوط في المدرسة المتوسطة، وتبدأ رحلتها لتصبح رئيسًا مستقبلاً للولايات المتحدة، ومن أهم مميزاتها أنها لا تخجل، وملاحظة فائقة ولديها وجهة نظر قوية، وتستطيع التجول في جميع أنحاء العالم بهدوء وثقة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



Diary of a Future President

كما أكدت قناة Discovery أنها ستعود إلى أعماق البحار من جديد، حيث أعلنت الشبكة عن موعد العرض الأول للموسم الـ 11 من برنامج تليفزيون الواقع Bering Sea Gold.

يتبع برامج الواقع عمال المناجم وهم يبحثون عن الذهب في المياه المحيطة في مدينة Nome، ألاسكا.

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وسيشهد الموسم الجديد مواجهات جديد حيث سيشعر عامل المناجم شون بومرينك بضغط من أحدث منافسيه، كين كير، وهو يحاول البقاء على جبل من التعدين من الذهب في مدينة Nome.

ويذكر أن الموسم الثاني من مسلسل A Discovery of Witches سيضم عناصر جديدة، بما في ذلك ستيفن كري وشيلا هانكوك وجيمس بيورفوي وبول ريس.

وتم تجديد عقد السلسلة التى تعرض على شبكتى Sky One / AMC للموسم الثالث، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

المسلسل يدور حول العالم الذى يعيش فيه السحرة ومصاصو الدماء وغيرهم من المخلوقات الخارقة بشكل سرى بين البشر.