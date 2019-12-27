مذيع "عرب وود" مؤكدًا توقفه: "متفائل بالسنة الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الإعلامي خليل إبراهيم مقدم برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا"، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، تدوينة أكد بها توقف البرنامج.

كتب خليل: "يمكن الخبر انتشر على مواقع عربية ومصرية قبل حتي ما مذيعين البرنامج يتأكدوا ١٠٠% بس بالرغم من مرارة الخبر إلا إنه شيء يفرح إن البرنامج اللي اشتغلت فيه ٣ سنين في ناس زعلانة إنه هيقف، طبعًا الحمد لله علي كل شيء، القرار مافيش في أيد حد إنه يغيره علي الرغم من أن البرنامج محقق جماهيرية ومفيش بيت عربي مبيتفرجش عليه ويتابع حلقاته".

Advertisements

وأضاف: "أنا تشرفت جدًا إني اشتغلت في روتانا، ومع ناس بعتبرهم أهلي اللي استحملوا مني كتير وعشنا سوا لحظات مختلفة وعدت علينا بحلوها ومرها، وبجد مبسوط اني اتعلمت كتير قوووي في المكان ده بقصد او بدون، شكرا جدا وإن شاء الله متأكد وعندي ثقه في ربنا وتفاؤل إن السنة الجديدة جاية بالخير والنجاح وربنا ميجبش يأس ولا فقدان أمل في كرمه".

برنامج "عرب وود" فني، يعرض على قناة "روتانا سينما" منذ عدة سنوات، يهتم بكواليس وأخبار الأعمال الفنية المختلفة. ​