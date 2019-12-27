"ثقة في الله نجاح".. تعرف على عدد مشاهدات محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، تدوينة، يعلن بها عن مشاهدات قناته بـ"يوتيوب".

كتب رمضان: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب حققت ٢مليار و٣٠٠ مليون مشاهدة، في وقت قياسي، ثقة في الله نجاح".

يُذكر أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أعلنت عن حفل غنائي يجمع محمد رمضان مع سعد لمجرد بمركز دبي التجاري العالمي بالإمارات، يوم 10 يناير المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.