الدور الثاني للدوري المصري يشهد تطبيق "الفار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو المساعد "فار" مع بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف فضل، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك خطوات إيجابية تم العمل عليها في الفترة الماضية من أجل ظهور تقنية الفار إلى النور في الدوري المصري.
وأوضح عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد ينتظر الموافقات من وزارة الرياضة سواء القانونية أو المادية من أجل التطبيق بشكل رسمي.
وعن حضور الجماهير في المدرجات علق قائلا: "هناك مخاطبات مع الجهات الأمنية، من أجل حضور المشجعين في المباريات خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "مجلس الجبلاية يسعى بشتى الطرق من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم المصرية بشكل عام في الفترة المقبلة".
ويفاضل مجلس إدارة الجبلاية ما بين 4 شركات في الوقت الحالي، من أجل تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري.
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