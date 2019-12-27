شاهد.. فيفي عبده تثير الجدل بطريقة رقصها على “ياعين موليتين”

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:53 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو قدمت فيه وصلة رقص جديدة وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو بفستان ازرق قصير ومكشوف الكتفين وهي ترقص على اغنية “ياعين موليتين” للفنانة اللبنانية سميرة توفيق. وقد اثارت فيفي عبده الجدل بسبب طريقة رقصها على الاغنية حيث اشتكى بعض متابعيها من انها تؤدي نفس الحركات على كل الاغاني. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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