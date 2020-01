كريم عبدالعزيز ينفي وجود خلاف مع أحمد عز

View this post on Instagram

كريم عبد العزيز حصريًا لـ #عرب_وود يوضح هل حدث خلاف بينه وبين أحمد عز حول تتر فيلم "1919"؟ .. ترقبوا الجزء الأول من لقاءنا مع النجم كريم عبد العزيز الليلة @karimabdelazizofficial