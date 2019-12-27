شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة على "فيس بوك" تكشف عن مولد ملحن ومؤلف أغنية "بنات ثانوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن سلامة مؤلف فيلم "بنات ثانوى" قصة الإعداد لأغنية الفيلم، وقال إنه تلقى رسالة عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" من أحد الأصدقاء اسمه نادر شمس يقدم نفسه على أنه ملحن ولديه أغنية تناسب قصة الفيلم من ألحانه وتأليف صديق له اسمه أحمد عبد المنعم، وأضاف سلامة أنه اهتم بأمر هذا الشاب، واستمع إلى الأغنية ونالت إعجابه وعرضها على الفنان محمد الشرنوبى أحد أبطال الفيلم، بالإضافة إلى منتج العمل، والمخرج محمود كامل، وأجمعوا على أن الأغنية مناسبة للفيلم.

وتابع سلامة: "تواصلت مع صاحب الرسالة وأخبرته بموافقة فريق عمل الفيلم على الأغنية وعليه الحضور فى هذا الموعد لنيل كامل مستحقاته برفقة زميله، و"مكنش مصدق نفسه" إن اسمهما سيكتب على تتر الفيلم وسيتمتعان بكامل حقوقهما الفنية والأدبية.

واختتم مؤلف فيلم "بنات ثانوى" تصريحاته قائلاً: لو عندك موهبة حقيقة هتفرض نفسها، ولن يستطيع أحد أن يخذلك أو يستغلك.

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يذكر أن القائمين على فيلم "بنات ثانوى" طرحوا أمس الأربعاء، التيلر الدعائى للفيلم المقرر طرحه 7 يناير بدور العرض السينمائية، وذلك بعد أن كشف المخرج كريم السبكى عن 5 بوسترات للفيلم على طريقة "كارنيه المدرسة"، وهو من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

والفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.

وينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض فيلم "بنات ثانوى"، بعد أن أعلن عن خطوبته على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، فى حفل عائلى للغاية، بحضور العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين، وهو الأمر الذى جعله محل اهتمام رواد السوشيال ميديا.