شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة FX تواصل تحضيراتها لـ مسلسل جديد مقتبس من Carrie لـ ستيفن كينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة FX عن بدء العمل على مسلسل مشتق لـ رواية ستيفن كينج، Carrie، ولكن لم يتم الاتفاق على مخرج العمل أو أي من أبطاله أو مؤلف المسلسل إلى الآن، ولكن تم التأكيد على العمل على الرواية، يأتي مشروع شبكة FX بعد ستة أعوام من طرح الفيلم الثانى من نفس الرواية، والذى حمل نفس الاسم Carrie، ولعبت دور البطولة كلو جريس موريتز، الشخصية الرئيسية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

ولعبت بولدارك جابرييلا وايلد في دور سو سنيل، وكتب المؤلف روبرتو أجيري ساكاسا سيناريو العمل، وأخرجه كيمبرلي بيرس، اما عن النسخة الأولى من الرواية، كان فيلم سينمائى، من إخراج برايان دي بالما، وسيناريو لورنس دي كوهين، قام ببطولته سيسي سبيسك في دور كاري وايت وضم أيضًا بايبر لوري، وإيمي إيرفينج، ونانسي ألين، وويليام كات، وبي جيه سولس، وبيتي باكلي، وجون ترافولتا في دعم الأدوار، وطرح عام 1999، كما تم إنتاج فيلم تلفزيوني يستند إلى رواية Carrie، وكذلك فيلم برودواي موسيقي قصير المدة من نفس الرواية في عام 1988.

ومن المقرر أن يجرى الكثير من التعديلات على النسخة الجديدة من رواية Carrie، التي كتبها ستيفن كينج على الشاشة، وكانت قد قدمت شبكة Epix مؤخرًا طلبًا مباشرًا للعمل على رواية Jerusalem’s Lot لـ ستيفن كينج، وسيقوم بلعب دور البطولة الممثل الأمريكي الحائز على الأوسكار أدريان برودي.

كما أنه من المقرر أن يتم عرض فيلم "King's The Outsider" لأول مرة على قناة HBO في شهر يناير من بطولة بن مندلسون وسينثيا إريفو وجيسون باتمان، كما أن مسلسل King’s Castle قد اختتم موسمه الثاني على شبكة Hulu، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".