سيرين عبدالنور: هذا أفضل ما في هدايا عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا جديدة جمعتها بأسرتها، أثناء جلوسهم حول شجرة الكريسماس لفتح هدايا عيد الميلاد. علقت سيرين عبدالنور على الصورة: "أفضل من كل الهدايا يللي حول شجرة عيد الميلاد وجود عائلة سعيدة متعلقة ببعضها". يُذكر أن سيرين عبد النور شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "الهيبة 3"، ‏وهو ‏من ‏إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين‎.​

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