في عيد ميلاده 83.. سمير صبري يرقص على "سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقاطع فيديو وصورًا من احتفال نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان سمير صبري.
كتبت بوسي: "كل سنة وسمير صبري طيب".
وظهر سمير صبري في الفيديو وهو يرقص على أغنيته الشهيرة "سكر حلوة الدنيا سكر"، وحضر الحفل من الفنانات لبلبة دلال عبدالعزيز ووفاء عامر والإعلامية بوسي شلبي.
الفنان الكبير سمير صبري من مواليد 27 ديسمبر 1936، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثالث والثمانين.
يرقص على سكر حلوة الدنيا سكر
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