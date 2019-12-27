المهن الثمثيلية توضح حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة شويكار

تداول عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا نبأ وفاة الفنانة القديرة شويكار، وجاء ذلك بعد أن تداول البعض نبأ دخولها المستشفى، وتدهور حالتها الصحية.

ومن ناحيته أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن الفنانة القديرة شويكار بخير ولا يوجد صحة مما تداوله عن نبأ وفتها.

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يذكر أن الفنانة قديرة شويكار شاركت سابقًا في بطولة مسلسل سر علني، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج سعيد رياض، وبطولة كل من

غادة عادل، هاني عادل، أحمد فهمي، محمد ممدوح، يارا محمد، صبري فواز، سلوى محمد علي، جمال السنوسي، كاميليا إبراهيم، أحمد مجدي، نادية خيري، ماجدة السقا، طاهر علي، محمد أمين، جمال يوسف، إياد نصار، أمل عباس، وائل الطيب، ياسر علي ماهر، مايا نصري، علي خليفة، إنجي علي، محمد شيرين، أحمد الشامي، نفرتاري جمال، سيف الأسواني، ملك ياسر، سامي العدل، هيثم صلاح، أحمد مصطفى، محمد صلاح، فراس سعيد، ياسمين رحيم، نهى إسماعيل، ملك أيمن، حمدي عباس، أحمد طنجي، محمد الشناوي، مي القاضي، محمد صلاح، محمد علاء، أحمد دوجلاس.

وتدور أحداث المسلسل حول الدكتورة أمينة العربي، والتي ألفت منذ عدة سنوات كتابًا بعنوان العهد تتحدث فيه عن بعض المؤسسات الطبية التي تنفق الملايين لتصنيع فيروسات لأمراض جديدة وتصنيع المصل، ثم ينشرون المرض ليصيب أكبر عدد من الناس ثم يبدأون في بيع الدواء بالسعر الذي يريدونه، و تكتشف أمينة أن زوجها مشترك في تلك العمليات المشبوهة.