كشفت مصادر مقربة من النجم محمد حماقي عن كليبه الجديد والمقرر طرحه يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديمسبر الجاري.
والأغنية تحمل أسم تعرف بحبك ليه، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم، ومن المقرر طرح الأغنية على هيئة فيديو كليب.
يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان كل يوم من ده، ويحتوي الألبوم على 20 أغنية من بينهم: يزلزل، صور، و أعمل إيه، م البداية، يا ستار، كفاية حلول وسط، راسمك في خيالي، قالو عنك.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي يطرح أفيش كليبه الجديد.. وهذا موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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