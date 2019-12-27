شاهد.. عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام من الاعتزال!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:53 صباحاً - عادت المطربة المغربية عزيزة جلال، للغناء من جديد بعد غياب35 عاماً عن الساحة الفنية.
وقدمت عزيزة جلال حفلها الأول من خلال حفلات “شتاء طنطورة” ضمن مهرجان طنطورة السعودى، على مسرح مرايا.
وقبل بدء الحفل شعرت عزيزة جلال ببعض من الأرتباك ووجهت كلمة للجمهور شكرتهم على الحضور موضحة أنها لم تغب عنهم وأنها عادت بمحبتهم.
وقالت عزيزة جلال في كلمتها “معليش على كان نفسي واقف ما في اي كلام كانت تبغى تطلع” قبل ان توجه التحية الى الحضور والى العاهل السعودي وولي عهده والعاهل المغربي.
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